MotoGP: Joan Mir creuse l'écart

Joan Mir est lancé vers le titre mondial. L'Espagnol et sa Suzuki ont accru leur avance en tête du championnat du monde de MotoGP grâce à leur succès au Grand Prix d'Europe à Valence dimanche.

Le leader du championnat a enfin remporté une course cette saison. Et au meilleur moment, puisqu'à deux Grands Prix de la fin de la saison, il possède désormais une avance relativement confortable de 37 points sur Alex Rins et Fabio Quartaro. Le Français, deuxième au général jusque-là, a chuté dès le début de la course et n'a terminé que 14e.

Le Britannique Rins a mené la course jusqu'au 17e tour, avant que Mir ne le dépasse et file vers la victoire. Un changement de leader qui pourrait peser largement sur le dénouement de la saison.

/ATS