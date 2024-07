MotoGP: Joan Mir prolonge chez Honda jusqu'en 2026

L'Espagnol Joan Mir (26 ans) a prolongé de deux saisons son contrat avec l'écurie officielle Honda en MotoGP, jusqu'en 2026. Le champion du monde 2020 roule sous les couleurs du HRC depuis 2023.

Mir a ainsi mis fin aux rumeurs qui évoquaient un départ ou même une possible retraite précoce après des résultats très décevants au guidon de la moto nippone. 'Je suis très heureux. Mon objectif était de poursuivre ce partenariat. Je sais ce dont j'ai besoin et je sais ce qu'Honda peut accomplir, donc j'espère que nous pourrons y arriver ensemble. Nous allons continuer à travailler dur pour l'avenir et pour la suite de la saison', a déclaré le Majorquin.

Actuellement 18e au classement du championnat du monde, Mir avait terminé la saison 2023, sa première avec Honda, à une très décevante 22e place. 'C'est une saison difficile pour Honda et le HRC, comme jamais auparavant. Même dans ces circonstances, Mir a fait confiance à l'équipe et nous sommes très reconnaissants pour son attitude, il ne renonce jamais et se bat toujours', a expliqué Koji Watanabe, le directeur du HRC.

/ATS