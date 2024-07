MotoGP: deux ans de plus pour Alex Marquez avec Ducati-Gresini

L'Espagnol Alex Marquez (28 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec l'écurie satellite Ducati-Gresini. Celle-ci l'a annoncé au lendemain du GP des Pays-Bas MotoGP à Assen.

Alex et son frère aîné Marc évoluent ensemble cette saison chez Gresini, mais le duo sera séparé l'année prochaine. Le sextuple champion du monde de MotoGP rejoindra en effet l'équipe officielle Ducati.

Alex Marquez a été champion du monde de Moto3 en 2014, puis de Moto2 en 2019. Il avait rejoint Gresini en 2023. Avec l'équipe italienne, le Catalan a décroché deux podiums en 2023, une troisième place en Argentine et une deuxième en Malaisie, et deux victoires en sprint, en Grande-Bretagne et en Malaisie.

Alex Marquez pointe actuellement à la dixième place du championnat, loin de son frère Marc, qui est troisième. L'identité du deuxième pilote qui évoluera chez Gresini en 2025 n'est pas encore connue.

/ATS