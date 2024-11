Norris gagne le sprint et reprend des points à Verstappen

Lando Norris a remporté le sprint du Grand Prix de São Paulo. Le Britannique a profité d'un ordre au sein de l'équipe McLaren pour que son coéquipier Piastri le laisse passer.

Il a fallu attendre l'avant-dernier tour pour que se produise ce qui était attendu. Parti en pole position sur l'autre McLaren, Oscar Piastri a laissé passer son coéquipier. Car Norris a besoin de chaque point dans la lutte pour le titre de champion du monde face à Max Verstappen.

Au volant de sa Red Bull, le triple champion du monde a franchi la ligne en 3e position après un dépassement réussi sur le Monégasque Charles Leclerc trois tours avant la fin. L'avance de Verstappen sur Norris au général s'est réduite de deux points seulement pour atteindre 45 points.

Les pilotes Sauber sont repartis bredouilles. Le Finlandais Valtteri Bottas et le Chinois Zhou Guanyu n'ont eu aucune chance dans la lutte pour les huit premières places, soit les seules qui rapportent des points lors des sprints. Bottas et Zhou se sont classés respectivement 16e et 17e.

/ATS