Norris s'en prend à Verstappen, qui se défend

'Il a ruiné ma course, détruit ma voiture'.

Lando Norris (McLaren), contraint à l'abandon lors du GP d'Autriche dimanche après un accrochage avec Max Verstappen (Red Bull), a eu des mots durs envers le Néerlandais. Finalement 5e, celui-ci s'est défendu.

'Je respecte beaucoup Max et ce qu'il peut accomplir (...) mais il y a des moments où je pense qu'il va peut-être un peu trop loin et j'ai l'impression qu'aujourd'hui (réd: dimanche) c'est un peu le cas', a estimé Norris.

'Je m'attends à un combat rude contre Max. Je m'attends à de l'agressivité, à ce que l'on repousse les limites, mais les trois fois, il a fait des choses qui peuvent facilement causer un incident. Et d'une certaine manière, c'est un peu irréfléchi (...) Je m'attendais à une bataille rude, juste et respectueuse, et je n'ai pas l'impression que c'est ce qu'il m'a offert', a-t-il pesté.

Le Britannique, qui a longtemps pointé à plusieurs secondes de Verstappen durant les deux premiers tiers de la course, était revenu dans les roues du triple champion du monde en titre à la faveur d'un arrêt aux stands médiocre de la Red Bull à vingt tours de l'arrivée.

'J'ai défendu un peu l'intérieur'

Les deux hommes se sont ensuite livré un duel sans merci durant une dizaine de minutes, jusqu'à l'épilogue malheureux survenu au 64e des 71 tours de course: Norris a tenté un dépassement par l'extérieur et Verstappen s'est décalé légèrement, précipitant un accrochage qui a entraîné une crevaison pour chacun des protagonistes.

'Pour moi, ce n'était pas un mouvement sur le freinage, s'est justifié Verstappen. Je l'ai vu arriver bien sûr, alors j'ai défendu un peu l'intérieur. Et puis au freinage, nous nous sommes touchés avec les pneus arrière et nous avons tous les deux crevé, ce qui est évidemment quelque chose que l'on ne veut pas voir se produire.'

Si le Néerlandais, jugé responsable de l'accident et qui a écopé d'une pénalité anecdotique de dix secondes, a pu repartir après avoir changé de pneus. Le Britannique n'a, en revanche, pas pu ressortir des stands car son aileron avant était également endommagé.

'Tous les deux agacés'

'Les 10 secondes m'ont semblé un peu sévères parce que je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelque chose de très agressif dans ce mouvement. On peut dire qu'on limite les dégâts, bien sûr, ce n'est pas ce que l'on souhaite, je pense, pour nous deux. Nous sommes tous les deux agacés. Lando n'est pas le seul à être agacé, je le suis aussi', a-t-il conclu.

En terminant cinquième, 'Mad Max', vainqueur du sprint samedi devant... Norris, a inscrit 10 points qui lui permettent de creuser l'écart en tête du championnat sur le pilote McLaren. Ce dernier est désormais relégué à 81 longueurs.

/ATS