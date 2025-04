Oscar Piastri fait coup double

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a remporté dimanche le GP d'Arabie saoudite, 5e manche de la saison de F1, sur le circuit urbain de Jeddah. Il a également pris la tête du championnat du monde.

Il a devancé le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui décroche le premier podium de la saison en Grand Prix pour la Scuderia.

La victoire s'est jouée juste après le départ. Piastri, parti de la deuxième position, s'est retrouvé à la même hauteur que Verstappen avant le premier virage grâce à son départ canon. Le Néerlandais a ensuite coupé par la chicane et est revenu sur la piste avant son concurrent. Coupable de ne pas avoir cédé la tête à son adversaire, Verstappen a été pénalisé de cinq secondes dans les stands lors du changement de pneus.

Le champion du monde est ressorti derrière l'Australien et la situation n'a plus évolué jusqu'à la fin de la course. Piastri a remporté son cinquième Grand Prix en carrière.

McLaren a marqué de bons points au classement des constructeurs avec Lando Norris, 4e. Le Britannique, arrivé en Arabie saoudite en tant que leader du championnat du monde, n'est parti qu'en 10e position après avoir été victime d'un crash en qualifications.

Au classement du championnat du monde, Norris a dû céder la tête à Piastri. Après un peu plus d'un cinquième de la saison, ce dernier mène avec dix points d'avance sur son coéquipier. Verstappen, le tenant du titre, suit à douze longueurs.

Les pilotes Sauber n'ont guère brillé. L'Allemand Nico Hülkenberg s'est classé 15e, alors que le Brésilien Gabriel Bortoleto a fini 18e et dernier.

Le prochain Grand Prix aura lieu le 4 mai à Miami.

