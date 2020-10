Pas de spectateur à Imola

Le retour de la Formule 1 à Imola se fera sans public.

Les organisateurs espéraient attirer jusqu'à 13'000 spectateurs par jour pour le GP d'Emilie-Romagne, mais la recrudescence des cas de coronavirus en Italie les a contraints à revenir en arrière.

L'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari n'a plus accueilli la Formule 1 depuis 14 ans. Le week-end de course ne comprendra que deux jours, samedi et dimanche, les pilotes n'ayant droit qu'à une seule séance d'essais libres de 90' samedi matin.

/ATS