Perez positif au Covid-19 et forfait pour le GP de Grande-Bretagne

Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) ne disputera pas le GP de Grande-Bretagne à Silverstone. Le pilote mexicain a été testé positif au Covid-19.

Perez n'avait pas pu pénétrer dans l'enceinte du circuit de Silverstone jeudi après-midi, après un test non concluant au Covid-19 et a été placé en isolement. Un deuxième test a été effectué, et il a montré que le Mexicain était contaminé par le virus.

Sa place pour le week-end devrait être prise par un des pilotes de réserve de l'écurie. Il s'agit soit du Belge Stoffel Vandoorne, soit d'Esteban Gutierrez, un autre Mexicain. Le nom de l'Allemand Nico Hülkenberg a aussi été évoqué.

/ATS