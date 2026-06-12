Pierre Gasly récupère sa troisième place à Monaco

Pierre Gasly, pilote français d'Alpine, récupère sa troisième place au Grand Prix de Monaco ...
Pierre Gasly récupère sa troisième place à Monaco

Pierre Gasly récupère sa troisième place à Monaco

Photo: KEYSTONE/AP/Christopher Katsarov

Pierre Gasly, pilote français d'Alpine, récupère sa troisième place au Grand Prix de Monaco. Ses pénalités pour une vitesse excessive dans la voie des stands ont été annulées vendredi.

Le Normand, qui avait franchi la ligne d'arrivée en troisième position, avait écopé de deux pénalités de cinq secondes en raison de deux excès de vitesse de 0,1 et 0,4 km/h dans la voie des stands et avait finalement été classé 7e. Mais Alpine avait contesté ces sanctions et a obtenu gain de cause en raison d'un problème de chronométrage.

Les commissaires ont réévalué le cas vendredi pour finalement conclure à une erreur dans la méthode de calcul de la vitesse dans la voie des stands après plusieurs éléments de preuve apportés par l'écurie Alpine.

Le fournisseur officiel de chronométrage a également reconnu une différence entre la distance utilisée pour les calculs (26,92 mètres) et la distance réelle la plus courte mesurée ensuite par LIDAR (26,15 mètres), soit un écart de 77 cm.

Cette décision entraîne une révision du classement du Grand Prix de la Principauté et boute un autre Français, Isack Hadjar, hors du podium. Les points initiaux sont également réattribués à Alpine et à Gasly.

/ATS
 

Actualités suivantes

BMW et Marciello en pôle, Buemi et Toyota largués

BMW et Marciello en pôle, Buemi et Toyota largués

Sports motorisés    Actualisé le 12.06.2026 - 10:05

Grégoire Saucy au Mans pour confirmer

Grégoire Saucy au Mans pour confirmer

Sports motorisés    Actualisé le 09.06.2026 - 10:00

Antonelli (Mercedes) s'impose et s'échappe au championnat

Antonelli (Mercedes) s'impose et s'échappe au championnat

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 18:03

Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 15:13

Articles les plus lus

F1: Antonelli peut creuser l'écart au championnat

F1: Antonelli peut creuser l'écart au championnat

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 04:03

Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Marquez dompte Acosta et conclut un week-end parfait

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 15:13

Antonelli (Mercedes) s'impose et s'échappe au championnat

Antonelli (Mercedes) s'impose et s'échappe au championnat

Sports motorisés    Actualisé le 07.06.2026 - 18:03

Grégoire Saucy au Mans pour confirmer

Grégoire Saucy au Mans pour confirmer

Sports motorisés    Actualisé le 09.06.2026 - 10:00