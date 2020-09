Pole et record pour Lewis Hamilton à Sotchi

Malgré une deuxième partie de qualification chaotique, Lewis Hamilton sur Mercedes a réussi la pole-position de la qualification du GP de Russie à Sotchi. Il a établi un nouveau record du circuit.

Dans le parc des Jeux olympiques d'hiver 2014, Hamilton failli devoir s'élancer de la grille dimanche en 15e position. Il était en train de chercher à réaliser un temps en deuxième partie de qualification quand Sebastian Vettel a été victime d'un tête-à-queue et a violemment frappé un mur de protection avant de revenir sur la piste. La course était alors interrompue et Hamilton devait regagner les stands alors qu'il ne possédait aucun temps et qu'il ne restait que 2'15'' dans cette 2e partie.

Il y a eu alors un véritable embouteillage à la reprise de qualification. Hamilton a pu s'élancer à deux secondes de la fin du temps imparti. Il s'est facilement qualifié pour la Q3 avec le 5e temps. Dans la troisième partie de la qualification, il a réussi une véritable démonstration pour décrocher sa 96e pole-position de sa carrière et la 8e de la saison en dix courses.

Max Verstappen sur Red Bull a réussi le deuxième temps à une demi-seconde du Britannique et son coéquipier Valtteri Bottas est troisième. C'est la deuxième fois que Hamilton réussit le meilleur temps de la qualification à Sotchi. La première fois, c'était il y a six ans à l'occasion du premier Grand Prix de Russie.

Kimi Raikkonen, qui égalera le record de Ruben Barrichello avec un 323e départ en Grand Prix, devra partir de la dernière place. Son deuxième essai s'est terminé avec un tête-à-queue pour le Finlandais de l'équipe Alfa Romeo. Son coéquipier italien, Antonion Giovinazzi partira de la 17e place.

/ATS