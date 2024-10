Premier League: les Gunners battus

Mauvaise surprise pour Arsenal: les Gunners ont subi leur premier revers de la saison en Premier League, perdant 2-0 à Bournemouth lors de la 8e journée.

Privés de leur capitaine Odegaard et de Saka (blessés), Arsenal a encore dû faire face à un autre problème puisque Saliba a été expulsé après une demi-heure. A dix, les Londoniens ont fini par craquer et encaisser deux buts inscrits par Christie (70e) et Kluivert (79e/penalty).

Les Gunners occupent le 3e rang avec 17 points derrière Liverpool (18), qui recevra Chelsea dimanche, et Manchester City (17), qui jouera à Wolverhampton.

/ATS