Premiers éléments de réponse attendus à Melbourne

Une 'Formule électrique sous stéroïde', comme le craint Verstappen ? Des Mercedes dominantes ? Des relations toujours tendues entre Norris et Piastri chez McLaren ?

Les questions sont multiples avant le premier GP de la saison d'une Formule 1 qui a révolutionné ses règlements techniques.

Après des essais hivernaux qui ont ressemblé à une partie de poker menteur, quatre écuries semblent disposer d'une longueur d'avance et vont abattre leurs premières cartes dimanche à Melbourne. Un quarté peut-être gagnant, mais dans quel ordre ?

Le mot d'ordre, pour tout le monde, est aussi de dédramatiser ce Grand Prix d'Australie, premier des 24 rendez-vous prévus cette saison. Car il est considéré d'abord comme une bonne occasion d'améliorer la compréhension de ces nouvelles monoplaces désormais équipées d'un moteur 50% thermique et 50% électrique.

Pour l'heure, l'écurie Mercedes (George Russell et Kimi Antonelli) est considérée par beaucoup d'observateurs comme celle disposant du meilleur bloc moteur. Elle l'a confirmé samedi en dominant nettement les qualifications: le poleman George Russell a devancé Antonielli de 0''293, le 3e Isack Hadjar (Red Bull) concédant 0''785.

Dur pour Verstappen

La prudence est en revanche de mise chez McLaren, double tenant du titre chez les constructeurs et qui avait réussi le doublé il y a trois mois avec la couronne des pilotes arrachée par Lando Norris. Le Britannique a terminé 6e de la séance qualificative, juste derrière son coéquipier Oscar Piastri.

Le quadruple champion du monde Max Verstappen, féroce détracteur de la nouvelle réglementation, considère lui aussi que son équipe n'est pas la mieux placée. Le Néerlandais a d'ailleurs été victime d'un accident samedi en Q1, après que son essieu arrière s'est bloqué, et s'élancera donc depuis la voie des stands dimanche.

/ATS