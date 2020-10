Retour en piste pour Alonso après deux ans d'absence

Fernando Alonso a piloté une monoplace de F1 pour la première fois depuis 2018 mardi sur le circuit de Barcelone, lors d'un tournage promotionnel organisé par Renault.

L'Espagnol de 39 ans, qui fera son retour dans la catégorie-reine la saison prochaine après deux saisons d'absence, a pris place à bord de la R.S.20. Cette monoplace participe à la saison 2020 du Championnat du monde et est confiée en temps normal à l'Australien Daniel Ricciardo et au Français Esteban Ocon.

Le double champion du monde de F1 (2005, 2006) a été limité à 100 kilomètres de roulage, comme le prévoit le règlement, car cette séance était officiellement destinée à filmer un spot promotionnel.

'Je suis conscient que je vais apprendre, découvrir beaucoup de choses durant ces tours. Je vais les aborder avec une approche très ouverte et essayer d'apprendre autant que possible de chaque kilomètre', avait expliqué Alonso, avant son retour en piste dans une vidéo intitulée 'The Return' (Le Retour) et publiée sur Twitter. Ce retour dans un baquet de F1 correspondait par ailleurs pour lui aux vingt ans de ses premiers tours de roue en F1, sur ce même circuit de Barcelone, au volant à l'époque d'une Benetton.

Alonso s'est engagé en juillet dernier pour une durée qui n'a pas été précisée avec Renault, l'écurie avec laquelle il a remporté ses deux titres mondiaux et dont les monoplaces courront à partir de la saison prochaine sous le nom d'Alpine. Il n'est plus apparu en F1 depuis le Grand Prix d'Abou Dhabi 2018 au volant d'une McLaren, au terme de sa 17e saison dans la catégorie où il a remporté au total 32 succès.

