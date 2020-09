Tom Lüthi manque le top 10 à Barcelone

Tom Lüthi a dû se contenter de la 11e place en Moto2 lors du Grand Prix de Catalogne à Barcelone. Il n'a ainsi pas réussi à se hisser dans le top 10 depuis début août.

Le Bernois de 34 ans a navigué durant toute la course entre les 10e et 13e rangs. A la fin, il a perdu la lutte pour une place dans les dix premiers contre son coéquipier Marcel Schrötter. Il n'a pas pu confirmer ses quatre derniers résultats sur le circuit catalan avec des 7e, 5e, 6e et 9e rang.

Samedi, l'Emmentalois avait annoncé qu'il quitterait l'écurie allemande IntactGP-Team à la fin de l'année pour rejoindre dès 2021 le team espagnol SAG. A Barcelone, Lüthi était le seul Suisse au départ en Moto2. Jasko Raffin, affaibli par un virus, ne peut toujours pas s'aligner et Dominique Aegerter est resté pilote remplaçant comme en République tchèque et en Autriche.

L'Italien Luca Marini a fêté sa troisième victoire de la saison après un duel épique avec l'Anglais Sam Lowes. Au championnat du monde, il a repoussé son compatriote Enea Bastianini (6e) à 20 points.

En Moto3, le Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM) n'est toujours pas parvenu à marquer un point au Championnat du monde pour sa neuvième course de la saison. Le Romand de 19 ans a terminé à la 22e place à Barcelone.

De son côté, le Sud-Africain Darry Binder a fêté sur KTM sa première victoire sur un Grand Prix. Le jeune frère du pilote de MotoGP Brad Binder s'est imposé devant les Italiens Tony Arbolino et Dennis Foggia. Le Japonais Ai Ogura (Honda), 11e, a pris la tête du Championnat du monde après la chute d'Albert Arenas.

/ATS