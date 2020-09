Valtteri Bottas s'impose, Hamilton pénalisé

Le record de Michael Schumacher attendra. Lewis Hamilton a dû se contenter de la 3e place du Grand Prix de Russie de Formule 1 à Sotchi. Son coéquipier Valtteri Bottas l'a emporté.

Dans le Parc olympique, Bottas a devancé le Néerlandais Max Verstappen sur Red Bull. Il fête ainsi son deuxième succès de la saison et le deuxième à Sotchi après 2017.

Le leader du Championnat du monde, Lewis Hamilton a été retardé par une pénalité de 10 secondes pour non respect de la zone de procédure de départ. Il l'a purgée lors d'un changement de gommes aux stands. Il était ressorti à la 11e place. Au terme d'une belle remontée, il a franchi la ligne au 3e rang. Il ne fêtera pas sa 91e victoire en Russie et n'égalera donc pas tout de suite Michael Schumacher.

Hamilton a écopé de deux pénalités de cinq secondes, validées par les commissaires en début de course, pour s'être entraîné au départ, par deux fois, à un endroit jugé dangereux et non autorisé de la voie des stands, avant le départ du GP.

Très énervé d'avoir commis cette erreur de débutant, il a d'abord réagi en demandant, à la radio, où se trouvait ce point de détail dans le règlement. Puis il a demandé à son ingénieur de ne plus lui donner d'infos sur la course après lui avoir reproché de l'avoir arrêté trop tôt, pour changer de pneus.

Grâce à cette deuxième victoire de Bottas cette saison, la neuvième de sa carrière en F1, les Flèches Noires de Mercedes restent invaincues sur le circuit tracé dans le village olympique des Jeux d'hiver 2014.

Les pilotes Alfa Romeo Giovinazzi et Kimi Raikkonen ont pris les 11e et 14e rangs.

Le prochaine course, le GP Eifel aura lieu le 10 octobre au Nürburgring.

/ATS