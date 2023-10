Verstappen à la faute, Leclerc en pole

Charles Leclerc (Ferrari) a profité d'une petite erreur de trajectoire de Max Verstappen (Red Bull) vendredi à Austin pour décrocher la pole position du Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1.

Le triple champion du monde néerlandais pensait avoir arraché la première place en fin de séance en améliorant de cinq millièmes le temps du Monégasque, mais son chrono a été supprimé car il a dépassé les limites de la piste dans l'avant-dernier virage et il ne démarrera donc qu'en sixième position.

'Je suis très heureux de la manière dont l'équipe a préparé le week-end. Je me suis senti très à l'aise dans la voiture sur un circuit que j'aime beaucoup. Je suis très heureux', a déclaré Leclerc qui, dans la chaleur texane (35 °C dans l'air, plus de 40 sur la piste), a décroché sa 21e pole position en F1, la troisième cette saison après l'Azerbaïdjan en avril et la Belgique en juillet.

Vendredi, Leclerc a devancé les Britanniques Lando Norris (McLaren), qui a confirmé le renouveau des monoplaces orange papaye, et Lewis Hamilton (Mercedes), tandis que son coéquipier espagnol Carlos Sainz a réalisé le 4e temps. Verstappen, sacré champion du monde pour la troisième année consécutive il y a deux semaines, partagera la troisième ligne avec un autre Britannique, George Russell (Mercedes).

/ATS