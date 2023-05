Verstappen au-dessus du lot à Monaco

Max Verstappen a remporté pour la deuxième fois le Grand Prix de Monaco. Le champion du monde au volant de la Red Bull s'est imposé haut la main, dimanche, devant Fernando Alonso et Esteban Ocon.

Verstappen a sereinement devancé son adversaire espagnol de plus de 27 secondes au terme d'une course dont le dernier tiers s'est déroulé sous la pluie. Sur la troisième marche du podium, le Français Ocon a rendu plus de 36 secondes au vainqueur néerlandais.

Avec sa quatrième victoire de la saison, Verstappen a porté son avance au classement du championnat du monde à 39 points par rapport à son dauphin et coéquipier mexicain, Sergio Perez, 16e à deux tours de son leader.

La piste mouillée a quelque peu redistribué les cartes dans le sillage du pilote batave, qui n'a lui-même pas été outre mesure perturbé par les éléments. Sur leurs Mercedes équipées de nouvelles évolutions, Lewis Hamilton et George Russell ont réalisé des progrès encourageants en se hissant respectivement aux 4e et 5e places.

Le duo de pilotes de l'équipe Alfa Romeo n'a pas pour sa part pas marqué de points supplémentaires au championnat du monde. Le Finlandais Valtteri Bottas et le Chinois Zhou Guanyu se sont classés respectivement 11e et 13e.

/ATS