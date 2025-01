Victime d'un accident, Loeb contraint à l'abandon

La malédiction du Dakar se poursuit pour Sébastien Loeb. Le Français a été contraint à l'abandon du Dakar en Arabie saoudite en raison des dommages subis par sa Dacia dans son accident de la 3e étape.

'C'est terminé pour Loeb et Lurquin (...) Victime d'un accident au kilomètre 12, l'arceau de sécurité du Dacia Sandrider est endommagé. L'inspection des commissaires techniques de la FIA a conduit à l'interdiction de départ pour l'étape 4', a indiqué la direction de la course sur son compte X/Twitter.

Pour sa neuvième participation, le nonuple champion du monde des rallyes échoue donc une nouvelle fois à décrocher son premier titre sur cette prestigieuse course dans le désert, si souvent approché mais jamais sacré (3e en 2019 et 2024, 2e en 2017, 2022 et 2023).

C'est la troisième fois que l'Alsacien de 50 ans doit se résoudre à abandonner le Dakar en cours de route, après 2018 et 2021. Sébastien Loeb 'ne veut pas s'exprimer sur cette décision ce soir. Il est clairement très déçu', a indiqué l'écurie Dacia à la presse.

Au km 12 sur les 327 de la spéciale du jour entre Bisha et Al Henakiyah, la Dacia de Loeb s'est mise en travers de la route après un mauvais rebond et a effectué plusieurs tonneaux impressionnants, qui ont sérieusement endommagé le véhicule.

Le Français et son copilote belge Fabian Lurquin sont repartis après cinq minutes d'arrêt et des réparations, mais les conséquences de l'accident se sont fait sentir sur le reste de la course.

'Nous avons pu continuer mais soudain la biellette de direction a cassé, à cause du tonneau je pense (...) Ensuite nous avons eu un problème de surchauffe du moteur. Nous avons essayé de finir l'étape. Nous y sommes arrivés mais à la fin nous avons perdu une heure', a-t-il regretté à l'arrivée de la spéciale.

Sainz également sorti

'Ce n'est pas ce qu'on préfère comme journée, là on perd une heure, on se dit que c'est la merde. C'est comme ça, il va falloir continuer. On va rouler et on verra bien, même si viser la victoire devient compliqué', reconnaissait-il quelques heures avant que ne tombe le coup de semonce de la fédération.

Sébastien Loeb a terminé le parcours en 4h20'12, plus d'une heure après le vainqueur du jour, le jeune Sud-Africain Saood Variawa. 'Je pense qu'une course intelligente en évitant les excès et les conneries serait sûrement payante', philosophait pourtant le pilote aux yeux bleu glace avant le départ de la course.

Sa sortie de course survient au lendemain de l'abandon du tenant du titre, Carlos Sainz, pour des raisons similaires. L'Espagnol a dû renoncer à contre-coeur au Dakar en raison de l'endommagement de son arceau de sécurité après un tonneau de sa Ford Raptor lors de la '48h chrono'.

Pour cette édition, le pilote est passé de Prodrive à l'écurie Dacia, nouvelle venue sur le Dakar.

Tirant les leçons de ses soucis mécaniques passés, des améliorations techniques avaient été apportées à sa voiture par rapport à ses véhicules précédents, comme le renforcement des demi-trains ou le déplacement des pots d'échappement qui chauffaient les pneus.

Après trois étapes du Dakar, le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota) conserve la tête du classement général provisoire, 7'17 devant le Qatari Nasser al-Attiyah (Dacia) et 9'34 devant le Suédois Mattias Ekström (Ford).

/ATS