Victime d'une appendicite, Carlos Sainz doit déclarer forfait

L'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), victime d'une appendicite, est forfait pour le GP d'Arabie saoudite prévu samedi à Jeddah. Il sera remplacé par le Britannique Oliver Bearman, a indiqué la Scuderia.

Souffrant depuis plusieurs jours, Sainz a pris part aux essais libres du deuxième Grand Prix de la saison vendredi, mais a dû renoncer à la suite du week-end. Il va être opéré.

Sainz, qui avait terminé troisième du Grand Prix inaugural de la saison samedi dernier à Bahreïn, n'avait pas participé aux activités avec la presse mercredi et avait semblé souffrir jeudi lors des deux premières séances d'essais libres où il avait pourtant réalisé de bonnes performances. Ce forfait de Sainz, seul pilote hors Red Bull à avoir remporté un Grand Prix en 2023, à Singapour, est un coup dur pour la Scuderia.

Bearman, qui devait participer à la course de F2 sur le rapide tracé saoudien, va donc finalement disputer son premier Grand Prix en Formule 1 à seulement 18 ans.

Sixième du championnat de Formule 2 la saison passée au volant d'une monoplace de l'équipe Prema Racing, avec qui il est encore engagé cette saison dans le même championnat, Bearman avait piloté une F1 Haas la saison passée lors de deux séances d'essais libres à Mexico et Abu Dhabi.

Il deviendra le troisième plus jeune pilote à prendre part à un Grand Prix après Max Verstappen (17 ans et 5 mois en 2015) et Lance Stroll deux ans plus tard (18 ans et 4 mois).

/ATS