Roger Federer met fin à sa saison

La saison de Roger Federer est quoiqu'il advienne terminée. Le Bâlois a annoncé sur les réseaux avoir subi une nouvelle opération au genou droit. « Je me réjouis de retrouver tout le monde sur le circuit au début de la saison 2021 », conclut-il.

« J'ai dû me soumettre à une nouvelle arthroscopie au genou droit il y a quelques semaines de cela, après avoir ressenti des douleurs lors de ma rééducation », explique le no 4 mondial, qui avait dû passer sur le billard en février.

« Maintenant, comme je l'avais fait pour aborder la saison 2017, je prévois de prendre tout le temps nécessaire pour être prêt à 100% à évoluer à mon meilleur niveau », poursuit le Bâlois (39 ans le 8 août) en référence à sa blessure au genou gauche subie à l'été 2016 après Wimbledon.

L'homme aux 20 titres du Grand Chelem, qui avait signé un « comeback » extraordinaire en s'adjugeant l'Open d'Australie 2017, n'aura donc joué que cinq matches officiels en 2020. Sorti en demi-finale à Melbourne par Novak Djokovic, il avait ensuite affronté Rafael Nadal au Cap dans le Match for Africa avant de se faire opérer du genou.

Roger Federer a donc six mois devant lui pour préparer l'Open d'Australie, qui pourrait se tenir dans des circonstances forcément particulières dans le contexte (quarantaine envisagée pour les joueurs notamment). Mais la crise du coronavirus pourrait bien mettre tous ses confrères et consœurs des circuits ATP et WTA au repos forcé jusqu'en janvier prochain. /ATS