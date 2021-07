Timea Bacsinszky range sa raquette

Pas surprenant

Le dernier match officiel de la guerrière de Belmont remonte à septembre 2019 à Séoul, où elle avait subi la loi de l'Américaine Kristie Ahn (6-0 6-0). Blessée au dos dans la foulée, Timea Bacsinszky avait vu la pandémie de Covid-19 briser son élan au printemps 2020, alors qu'un comeback semblait proche.

Timea Bacsinszky a été double demi-finaliste à Roland-Garros et quart de finaliste à Wimbledon. Elle a conquis quatre titres en simple sur le circuit WTA et cinq en double. La Vaudoise a fait ses débuts en FedCup avec l'équipe de Suisse à l’âge de 15 ans et participé aux deux demi-finales perdues en 2016 et 2017. /mmi-ATS