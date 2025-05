Le Tennis Club Alle disparaît

Après 37 ans d’existence, Tennis Club Alle a été dissout lors d’une assemblée des membres le 13 mai. La disparition de la société découle « d’une baisse significative du nombre d’adhérents, des difficultés financières des sponsors, mais également du non-renouvellement des installations vieillissantes », a indiqué le TC Alle à ses membres au moment de sa dissolution.

Autre raison invoquée, le manque de perspectives d’avenir. La société avait un projet pour faire vivre le club et la raquette. En janvier dernier, nous vous parlions de la volonté de construire pour cet été un terrain de padel et un de pickleball à la place d’un des deux courts de tennis existant. Le projet ne verra pas le jour pour des raisons administratives. Les contraintes pour modifier le site, notamment avec la création de places de parcs et un système de récupération des eaux, ont refroidi le groupe de travail, comme nous l’a confirmé son coordinateur Patrick Fleury ce mercredi.







Une perte pour le village

Les installations du défunt TC Alle qui comprennent un club-house ont été remises à la Commune. Les autorités sont informées des difficultés du club depuis plusieurs années. La maire d’Alle Karine Genesta-Nagel ne cache pas ses regrets : « Ça fait quand même une quarantaine d’années que le club est actif au village par le sport et pour faire vivre la fête du village. »