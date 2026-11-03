M1000 à Paris: Djokovic souffre mais vient à bout de Vacherot

Novak Djokovic (ATP 11) a battu Monégasque Valentin Vacherot (ATP 27) mardi au 1er tour du ...
M1000 à Paris: Djokovic souffre mais vient à bout de Vacherot

Novak Djokovic peut encore croire au Masters.

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Novak Djokovic (ATP 11) a battu Monégasque Valentin Vacherot (ATP 27) mardi au 1er tour du Masters 1000 de Paris 6-7 (5/7) 7-5 6-1. Le Serbe peut encore croire au Masters de fin de saison à Turin.

Présent pour la première fois depuis 2023, le septuple vainqueur du tournoi parisien devra se hisser dans le dernier carré pour espérer figurer parmi les huit meilleurs joueurs de la saison qui seront en lice en Italie du 15 au 22 novembre.

Mardi, il s'est employé durant 2h35 pour remporter un 51e match dans le Masters parisien et renverser le Monégasque, qui l'avait battu lors de leur premier affrontement en demi-finale à Shanghai en 2025, sur la route de son premier titre.

Au prochain tour, le Serbe affrontera l'Australien Rinky Hijikata, issu des qualifications.

/ATS


 

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