BJK Cup: 1re sélection avec la Suisse pour Naïma Karamodo

La Genevoise Naïma Karamodo a été sélectionnée mardi en équipe de Suisse pour la 1re fois à 29 ans. Spécialiste du double, elle remplace Belinda Bencic pour les play-off de BJK Cup en Thaïlande.

L'actuelle 99e mondiale au classement WTA en double a remporté le Challenger de Valence cette année, en compagnie de la Serbe Dalila Jakupovic. Karamodo n'a plus disputé de match officiel en simple depuis mai 2025. A Nonthaburi (21-22 nov.), elle fera équipe avec Viktorija Golubic, Simona Waltert, Jil Teichmann et Susan Bandecchi, toutes classées dans le top 165 mondial en simple.

Actuelle meilleure Suissesse, Bencic avait annoncé mettre fin à sa saison lundi dernier. Celle qui figure au 19e rang mondial en simple avait indiqué ressentir "une douleur intense au pied droit", qui s'est révélée être due à "plusieurs déchirures partielles du ligament tibio-fibulaire."

/ATS