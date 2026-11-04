Paris: Quentin Halys envoie Arthur Fils à son premier Masters

Le Français Arthur Fils s'est qualifié pour son premier Masters.
Paris: Quentin Halys envoie Arthur Fils à son premier Masters

Arthur Fils va disputer son premier Masters à Turin.

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le Français Arthur Fils s'est qualifié pour son premier Masters.

Il a profité de la victoire de son compatriote Quentin Halys (ATP 46) sur l'Américain Frances Tiafoe (ATP 8) 6-3 1-6 7-6 (11/9), mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Paris.

Fils, 22 ans et 7e mondial, le meilleur classement de sa carrière, est le premier Français à atteindre le Masters (15-22 novembre à Turin) depuis Gaël Monfils en 2016. Il est assuré de finir parmi les huit meilleurs joueurs de la saison, Jannik Sinner excepté (forfait), comme Alexander Zverev (1er), Carlos Alcaraz (3e), Ben Shelton (4e), Daniil Medvedev (5e) et Flavio Cobolli (6e).

Fils, qui affronte mercredi à Paris le Tchèque Tomas Machac, issu des qualifications, était devenu en août, en remportant le Masters 1000 de Cincinnati, le premier Français depuis Jo-Wilfried Tsonga en 2014 à gagner un tournoi de cette catégorie.

Halys, 30 ans, a lui décroché la plus grosse victoire de sa carrière, sa deuxième contre un membre du top 10 après celle face à Andrey Rublev à Dubaï en février 2025.

/ATS


 

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