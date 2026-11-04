Le no 1 mondial Zverev tombe d'entrée face à Musetti

Le no 1 mondial Alexander Zverev a perdu son premier match en tant que patron du circuit mercredi. Il a été battu dès le 2e tour du Masters 1000 de Paris par Lorenzo Musetti (24e) 7-6 (7/5) 6-2.

Après trois finales perdues en Grand Chelem, à New York en 2020, Paris en 2024 et Melbourne en 2025, l'Allemand de 29 ans a fait sauter cette année son plafond de verre avec deux triomphes à Roland-Garros puis à l'US Open.

Il n'est pas le seul joueur en activité à avoir perdu son premier match en tant que no 1 mondial: en septembre 2022, l'Espagnol Carlos Alcaraz était lui aussi tombé d'entrée au premier tour du tournoi ATP 500 d'Astana, sorti par le lucky-loser belge David Goffin (66e mondial à l'époque).

Mercredi, le 30e joueur au sommet de la hiérarchie depuis l'introduction du classement ATP en 1973 avait la mine des mauvais jours sur le court Central, timide et loin de sa ligne de fond de court.

Le match a été disputé jusqu'au tie-break, au cours duquel Zverev a pris un temps le dessus en menant 5-2. Mais le colosse hambourgeois a ensuite sombré, perdant les cinq points suivants qui ont permis à Musetti de régaler le public avec ses revers long de ligne.

Dans le deuxième set, l'Allemand a totalement disparu, cédant deux fois sa mise en jeu et commettant cinq fois plus de fautes directes (10-2) que son adversaire. L'Italien a conclu le match par un jeu blanc en 1h40. En huitièmes de finale, Musetti affrontera jeudi le Français Luca Van Assche (47e).

/ATS