Le VFM a souffert contre son ancienne entraîneure

Les retrouvailles du VFM avec son ex-entraîneure se soldent par une défaite. Le Volleyball Franches-Montagnes s’est incliné 3-0 à Aesch ce dimanche en Ligue A. La formation bâloise est dirigée par Melanie Cina qui avait œuvré à la tête du club jurassien ces trois dernières saisons. Les Taignonnes ont laissé filer le premier set 25-16. Les deux autres manches se sont conclues sur le score de 25-18 en faveur des locales.

Le VFM manque ainsi l’occasion d’engranger une troisième victoire d’affilée en championnat et reste scotché à la 6e place avec six longueurs d’avance sur la lanterne rouge. L’équipe de Melanie Cina, de son côté, grimpe à la 2e place du classement et compte cinq points de plus que le Volleyball Franches-Montagnes. /nmy