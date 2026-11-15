Le VFM a souffert contre son ancienne entraîneure

Le Volleyball Franches-Montagnes a perdu 3-0 dimanche à Aesch, formation bâloise dirigée par ...
Le VFM a souffert contre son ancienne entraîneure

Le Volleyball Franches-Montagnes a perdu 3-0 dimanche à Aesch, formation bâloise dirigée par Melanie Cina.

Raphaela Morandi et le VFM ont passé un dimanche compliqué dans le canton de Bâle-Campagne. (Photo : archives Jonathan Vallat) Raphaela Morandi et le VFM ont passé un dimanche compliqué dans le canton de Bâle-Campagne. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Les retrouvailles du VFM avec son ex-entraîneure se soldent par une défaite. Le Volleyball Franches-Montagnes s’est incliné 3-0 à Aesch ce dimanche en Ligue A. La formation bâloise est dirigée par Melanie Cina qui avait œuvré à la tête du club jurassien ces trois dernières saisons. Les Taignonnes ont laissé filer le premier set 25-16. Les deux autres manches se sont conclues sur le score de 25-18 en faveur des locales.

Le VFM manque ainsi l’occasion d’engranger une troisième victoire d’affilée en championnat et reste scotché à la 6e place avec six longueurs d’avance sur la lanterne rouge. L’équipe de Melanie Cina, de son côté, grimpe à la 2e place du classement et compte cinq points de plus que le Volleyball Franches-Montagnes. /nmy

Melanie Cina a passé 3 ans à Saignelégier. La Haut-Valaisanne est désormais à la tête de Aesch. (Photo archives : Jonathan Vallat) Melanie Cina a passé 3 ans à Saignelégier. La Haut-Valaisanne est désormais à la tête de Aesch. (Photo archives : Jonathan Vallat)


 

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