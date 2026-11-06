Décès à 52 ans du réalisateur chilien Sebastián Lelio

Le cinéaste chilien Sebastián Lelio, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 2018 pour "Une femme fantastique", est mort vendredi au Chili à l'âge de 52 ans, a annoncé sa famille, évoquant des raisons de santé sans autre précision.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès pour des raisons de santé du cinéaste Sebastián Lelio", a affirmé sa compagne Amalia Kassai dans un communiqué publié sur Instagram.

Né en Argentine mais élevé au Chili, Sebastián Lelio s'est fait connaître sur la scène internationale avec son film "Gloria", dont l'actrice principale, Paulina García, a remporté l'Ours d'argent de la meilleure actrice à la Berlinale en 2013.

Le réalisateur a ensuite connu la consécration avec l'Oscar décerné à "Une femme fantastique". Porté par l'actrice Daniela Vega, le film raconte l'histoire d'une femme transgenre confrontée à la discrimination après la mort de sa compagne.

Dans un entretien à l'AFP en 2022, le réalisateur avait souligné le rôle joué par ce film dans le débat sur les droits des personnes transgenres au Chili. "C'est un récit, devenu politique, qui se traduit en faits. Nous avons besoin de créer des histoires toujours meilleures, qui peuvent faire avancer nos sociétés", avait-il déclaré.

Le réalisateur a confirmé sa place sur la scène internationale avec des productions comme "Désobéissance" (2017), avec Rachel Weisz et Rachel McAdams, "Gloria Bell" (2018), avec Julianne Moore, et "Le Prodige" (2022), avec Florence Pugh.

"C'était une belle personne qui a contribué à la culture chilienne à des moments importants de son histoire. En tant que famille, nous demandons le respect de notre vie privée", ajoute la famille dans son communiqué. "Nous traversons une période de grande douleur et son souvenir restera à jamais parmi nous", ajoute-t-elle.

Sebastián Lelio travaillait sur un projet d'adaptation au cinéma du roman "Poeta chileno", de l'écrivain Alejandro Zambra.

/ATS