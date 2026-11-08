Braquages d'usines de métaux précieux à Besançon: le butin retrouvé

Huit personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'enquête sur des braquages d'usines ...
Braquages d'usines de métaux précieux à Besançon: le butin retrouvé

Les policiers ont saisi "un important arsenal, comprenant notamment des armes lourdes et notamment un lance-roquettes et des explosifs".

Photo: KEYSTONE/AP/REMY DE LA MAUVINIERE Photo: KEYSTONE/AP/REMY DE LA MAUVINIERE

Huit personnes ont été mises en examen dans le cadre de l'enquête sur des braquages d'usines de métaux précieux en décembre 2025 et novembre 2026 à Besançon. Les investigations ont permis de "retrouver l'intégralité" du butin dérobé.

Le butin comprend "près de 54 kilogrammes d'or, dont la valeur était estimée à plus de six millions d'euros", a annoncé dimanche la procureure anticriminalité organisée, Vanessa Perrée. "Un important arsenal, comprenant notamment des armes lourdes et notamment un lance-roquettes et des explosifs, était par ailleurs saisi lors des interpellations des suspects", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Sept des huit personnes mises en examen ont été placées en détention provisoire, dont trois "dans l'attente d'une décision sur les mesures de sûreté qui interviendra dans les prochains jours", a-t-elle ajouté. Le huitième mis en examen a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire, contrairement à ce que souhaitait le parquet national anticriminalité organisée (Pnaco).

Ces huit mis en cause - sept hommes et une femme - sont âgés de 26 à 57 ans. Ils sont notamment mis en examen pour vols en bande organisée avec arme, tentative de meurtre en bande organisée, acquisition, détention, transport d'armes ou de munitions de catégorie A et B (armes de guerre), enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et de délits punis de dix ans d'emprisonnement.

Armés de Kalachnikov

Le 19 décembre 2025, un vol avec arme en bande organisée avait été commis à Besançon au préjudice "d'une société spécialisée dans l'usinage de métaux précieux destinés à la joaillerie de luxe", a rappelé la patronne du Pnaco, qui est opérationnel depuis janvier 2026.

Les auteurs de ce braquage, armés notamment de fusils de type Kalachnikov, avaient dérobé "plusieurs kilogrammes d'or avant de prendre la fuite en faisant usage de leurs armes à feu en direction des services de police", a-t-elle relaté.

Puis mardi matin, un nouveau braquage a eu lieu visant une autre société située à proximité. Les malfaiteurs ont dérobé "plusieurs dizaines de kilogrammes d'or ainsi que des bijoux, avant de prendre la fuite", selon Mme Perrée.

/ATS


 

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