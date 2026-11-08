Le pape Léon XIV a demandé dimanche aux hommes de respecter leurs épouses, lors de sa première tournée en Amérique latine. Une région où onze femmes sont tuées chaque jour en raison de leur genre.

"Chers pères et grands-pères, les jeunes ont besoin de vous voir prier, de vous voir vous approcher des sacrements, de vous voir traiter vos épouses avec respect", a déclaré le souverain pontife lors d'une messe en plein air qui a réuni des dizaines de milliers de personnes à Florida, à 100 km au nord de Montevideo.

En 2024, plus de 3800 femmes ont été victimes de mort violente pour des raisons de genre en Amérique latine et dans les Caraïbes, selon les derniers chiffres de la Commission économique pour cette région, la Cepal.

Ce chiffre équivaut à onze morts chaque jour, et à un total cumulé de près de 20'000 féminicides au cours des cinq dernières années dans la région. La plupart des morts violentes de femmes sont perpétrées par les conjoints ou ex-conjoints des victimes, selon la Cepal.

Par un matin froid mais ensoleillé, des milliers de fidèles ont rempli la place principale de la ville pour la messe de clôture de la visite papale en Uruguay, le pays le plus laïque d'Amérique latine.

L'ambiance de la messe à Florida était familiale et joyeuse. "Pape Léon, nous t'aimons très fort!", scandait la foule d'environ 50'000 personnes, selon un chiffre des autorités locales cité par le Vatican.

"C'est très important que le pape soit venu, cela renforce la présence de l'Église dans notre pays", a déclaré à l'AFP Ivanna Fisichella, 22 ans. En Uruguay, le pays le plus laïque d'Amérique latine, seuls 35% de la population se déclarent catholiques contre 55% en Argentine ou 67% au Pérou, selon un sondage de Latinobarómetro.

Evangelina Campero, 57 ans, a souligné "l'effort que fait le pape" avec cette intense tournée de 12 jours en Uruguay, en Argentine et au Pérou, après son opération d'un cancer du poumon il y a à peine trois semaines. "Le message, c'est de tout donner", parce qu'il est lui-même "en train de tout donner en venant et en n'excluant personne", a-t-elle indiqué.

Le pape s'est rendu à Florida pour la célébration de la Vierge des Trente-Trois, une image sculptée dans du cèdre de 36 cm censée provenir des missions jésuites guaranies et qui, depuis 1825, est liée à l'indépendance de l'Uruguay vis-à-vis de la couronne espagnole. La Vierge, célébrée chaque deuxième dimanche de novembre, a été proclamée patronne de l'Uruguay par Jean XXIII en 1961.

Léon XIV est désormais attendu en Argentine pour la suite de sa visite en Amérique latine, dont le point culminant sera le Pérou où le premier pape américain a passé près de deux décennies et dont il a obtenu la nationalité.

/ATS