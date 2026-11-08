Trump: la victoire des démocrates est un gigantesque pas en arrière

Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis avaient fait un "gigantesque pas en arrière ...
Trump: la victoire des démocrates est un gigantesque pas en arrière

Après avoir attaqué les démocrates, Donald Trump a promis que le parti républicain reviendrait "plus fort que jamais".

Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis avaient fait un "gigantesque pas en arrière dans l'Histoire" avec la déroute des républicains aux élections de mi-mandat. Il a aussi promis que son camp reviendrait "plus grand et plus fort que jamais".

"L'Amérique a fait un gigantesque pas en arrière dans l'Histoire avec les résultats des dernières élections", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social. "Mais n'ayez pas peur, nous reviendrons PLUS GRANDS ET PLUS FORTS QUE JAMAIS", a-t-il ajouté.

Les élections de mi-mandat ont été marquées mardi par une "vague bleue", dont l'ampleur a sidéré les observateurs, qui a assommé les républicains et galvanisé les démocrates.

Elle a déferlé jusque dans des bastions conservateurs comme le Texas (sud) et le Kansas (centre), alimentée par la colère sur le coût de la vie.

Le Parti républicain a perdu le contrôle des deux chambres du Congrès, réduisant Donald Trump à l'impuissance législative pour les deux années qui lui restent à la Maison Blanche.

Attitude combative

Le milliardaire républicain affiche depuis une attitude combative face à la future majorité parlementaire démocrate. Il a nommé vendredi son conseiller Stephen Miller, un représentant de la droite dure, au poste stratégique de directeur de cabinet de la Maison Blanche.

Le lendemain, il a également annoncé avoir proposé le poste de porte-parole de l'exécutif à Dana White, un de ses proches qui dirige l'UFC, principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA).

/ATS


 

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