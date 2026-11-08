Israël: le président charge Eisenkot de former le gouvernement

Le président israélien a remis dimanche à Gadi Eisenkot, chef du principal bloc d'opposition, le mandat de former le prochain gouvernement. Il a aussi relevé qu'Israël faisait face à une "nouvelle réalité politique" après les élections américaines.

"L'État d'Israël a besoin d'un gouvernement stable (...) Eisenkot, j'attends de vous que vous mettiez tout en oeuvre pour former un gouvernement qui servira aussi bien ceux qui ont voté pour vous que ceux qui ne l'ont pas fait", a déclaré Isaac Herzog lors d'une cérémonie à la résidence présidentielle à Jérusalem.

"Nous devons faire avancer les processus diplomatiques dans la région après la guerre, mettre en oeuvre le plan en 20 points du président Trump (pour la bande de Gaza, NDLR)" et "faire face à une nouvelle réalité politique" aux États-Unis, a-t-il ajouté.

/ATS