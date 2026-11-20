Roger Boulanger, dernier Français survivant du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, en Alsace, est décédé, a annoncé vendredi l'association Natzweiler-Struthof, Histoire et mémoire. Il avait fêté ses 100 ans il y a deux semaines.

"Roger Boulanger nous a quittés hier après-midi, jeudi 19 novembre, rejoignant son épouse Suzanne, décédée en janvier de cette année. Il était le dernier Français survivant du camp de concentration principal de Natzweiler-Struthof", a indiqué l'association sur sa page Facebook.

"Avec le départ de Roger se tourne une page d'histoire pour notre association qui perd avec lui le dernier témoin français" du camp ouvert par les nazis entre 1941 et 1944 en Alsace alors annexée par le IIIe Reich.

Roger Boulanger était chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur et avait obtenu le titre de Résistant déporté en 1955. Il a témoigné dans un ouvrage autobiographique, "Un fétu de paille dans les bourrasques de l'Histoire".

"Nous n'oublierons pas"

Né en 1926 en Moselle, Roger Boulanger avait refusé d'être incorporé de force dans l'armée allemande, ce qui avait conduit à son arrestation puis à sa déportation en 1943, à Natzweiler-Struthof, puis dans d'autres camps nazis. Il était parvenu à s'échapper en avril 1945 lors d'une marche d'évacuation d'un camp. Il s'est installé à Reims où il s'est marié, a eu trois filles et a enseigné l'allemand.

"Son parcours témoigne du courage de celles et ceux qui ont refusé de se soumettre à la barbarie nazie", a réagi dans un communiqué le président de la région Grand Est, Franck Leroy.

"Nous n'oublierons pas Roger Boulanger. Nous n'oublierons pas son histoire. Et nous continuerons à faire vivre la mémoire qu'il nous laisse en héritage", a-t-il ajouté.

Quelque 50'000 déportés furent enregistrés au camp de travail forcé de Natzweiler-Struthof et ses annexes, représentant plus de 30 nationalités, avec une majorité de Polonais, de Russes et de Français. Quelque 17'000 d'entre eux y laissèrent la vie.

/ATS