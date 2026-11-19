Le projet de décision finale publié jeudi à la COP31 sur le climat ne mentionne pas explicitement les énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon, contrairement à une précédente version.

Le texte appelle en revanche à "porter la part de l'électricité dans la consommation finale totale d'énergie à 35 % à l'échelle mondiale d'ici 2035", en complément "des efforts visant à tripler la capacité mondiale en énergies renouvelables".

Cet objectif d'électrification reprend l'une des priorités de la présidence turque de la grande conférence annuelle sur le climat, qui souhaitait initialement le proposer aux pays volontaires. Mais il a été repris dans le projet de décision politique publié jeudi, qui suppose désormais le consensus de quelque 200 pays pour être adopté.

Ils s'étaient engagés lors de la COP28 de Dubaï en 2023 à amorcer leur transition hors des énergies fossiles. Mais le sujet stagne depuis, toute mention de ces sources d'énergie - dont l'utilisation massive est la première cause du réchauffement climatique d'origine humaine - se heurtant à l'opposition de pays producteurs.

Peu de temps

Cette publication intervient à la veille de la fin théorique de la COP, laissant peu de temps aux négociateurs présents dans l'immense parc des expositions de la périphérie d'Antalya pour se mettre d'accord - même si ces conférences finissent régulièrement plus tard que prévu.

Le texte évoque par ailleurs "l'importance des rapports du Giec", les experts de la science climatique travaillant sous l'égide de l'ONU, pour le "bilan mondial" des efforts mondiaux en faveur de la réduction, dont la prochaine édition est attendue en 2028.

Le calendrier du Giec est au coeur d'une bataille entre pays, certains comme l'Inde et l'Arabie saoudite plaidant pour une publication plus tard, en 2029.

Enfin, l'ébauche d'accord propose de "discuter" d'un moyen de tripler la finance en faveur de l'adaptation contre le changement climatique d'ici 2035, une demande des pays en développement.

Juste avant la publication de ce projet de texte de décision finale, le Panama a menacé de bloquer son adoption s'il ne faisait pas référence, comme il le demande, à une sortie progressive du pétrole et à l'importance de la science du climat.

/ATS