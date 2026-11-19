Les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine ont entamé une rencontre bilatérale jeudi à Shenzhen (sud de la Chine), peu avant un sommet tripartite inédit avec leur homologue chinois Xi Jinping.

Les deux hommes se sont serré la main devant quelques journalistes. "Nous nous réjouissons de notre rencontre.

Nous entretenons une excellente relation depuis de nombreuses années, nous nous connaissons depuis longtemps et je pense que beaucoup de choses formidables peuvent (en) découler", a dit M. Trump selon la vidéo de l'échange diffusée par le Kremlin, qualifiant M. Poutine d'"ami".

/ATS