L'armée koweïtienne répondait à des "attaques hostiles de drones" mardi soir, ont indiqué les forces armées de ce pays du Golfe sur le réseau social X en début de nuit.

"L'état-major de l'armée confirme que les explosions qui pourraient être entendues résultent de l'interception de cibles hostiles par les systèmes de défense antiaérienne", a-t-elle écrit sur X, appelant la population de l'émirat à suivre les consignes de sécurité. Elle n'a pas précisé si l'attaque avait provoqué des dégâts ou fait des victimes.

L'Iran et les États-Unis, en guerre au Moyen-Orient depuis fin février, ont repris il y a peu leurs hostilités directes après une accalmie depuis septembre, Washington et Téhéran s'affrontant surtout en mer.

Mardi, les États-Unis ont toutefois frappé un site de missiles, d'après l'armée américaine, sur l'île iranienne de Qeshm, située dans le détroit d'Ormuz. De son côté, Téhéran a mené ces derniers jours plusieurs attaques contre son voisin du Golfe Bahreïn, qui abrite des intérêts américains.

Le Koweït, petit territoire de près de près de 18'000 m2 adossé au Golfe persique en face de l'Iran, accueille lui aussi des infrastructures états-uniennes sur son sol, comme les bases militaires Arifjan et Ali Al-Salem.

La guerre au Moyen-Orient a été déclenchée par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février.

/ATS