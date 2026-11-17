La réunion entre les présidents de la Chine, de la Russie et des États-Unis, prévue jeudi en marge du sommet de l'Apec, n'a pas vocation à "décider du destin du monde", a indiqué le Kremlin, rejettant les comparaisons avec Yalta, ont rapporté lundi les agences russes.

"Toutes les comparaisons avec Yalta sont des exercices de science politique qui n'ont rien à voir avec la réalité", a déclaré le porte-parole du Kremlin, cité par les agences russes.

"Lorsqu'il est dit que certains se réunissent pour +décider du destin du monde+, ce n'est certainement pas la Russie et certainement pas la Chine. Nous ne voulons pas que quiconque décide de notre destin à notre place, et nous n'empiéterons jamais sur le droit des autres à décider de leur destin", a souligné le porte-parole.

Le chef de l'État chinois, Xi Jinping, et ses homologues américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, doivent se rencontrer en marge de l'Apec à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine.

Ils procéderont à "des échanges approfondis sur la préservation de la paix mondiale et la promotion de la stabilité stratégique dans les relations entre grandes puissances, ce qui revêtira une importance historique", a annoncé lundi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

Des diplomates de haut rang chinois et américains ont évoqué la possibilité que ces discussions trilatérales permettent d'aborder le sujet sensible du contrôle des armes nucléaires.

L'Europe et l'Ukraine craignent que la Russie ne cherche à imposer une sorte de "nouveau Yalta", en référence à la conférence de 1945 pendant laquelle les dirigeants de l'Union soviétique, des États-Unis et du Royaume-Uni avaient divisé le continent européen en zones d'influence, jetant les bases de la guerre froide.

Le Kremlin a par ailleurs évoqué la possibilité d'une réunion bilatérale entre Donald Trump et Vladimir Poutine, selon l'agence russe TASS, tout en précisant que les détails d'une potentielle rencontre n'avaient pas été finalisés.

/ATS