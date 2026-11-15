Mort du baron de la drogue mexicain Miguel Ángel Félix Gallardo

Le puissant baron mexicain de la drogue Miguel Ángel Félix Gallardo est décédé ce dimanche à l'âge de 80 ans dans un hôpital, ont annoncé les autorités.

Connu comme "le chef des chefs", Félix Gallardo purgeait une peine de prison depuis 1989 et avait été transféré depuis sa prison deux jours plus tôt pour être soigné en urgence, selon les mêmes sources.

Il était considéré comme l'un des chefs du narcotrafic les plus puissants et une pièce maîtresse dans l'émergence des grands cartels au Mexique.

Félix Gallardo purgeait deux peines totalisant 77 ans de prison et présentait après son hospitalisation "une faible oxygénation, une altération de l'état de conscience et une désorientation", selon un communiqué.

Fondateur du cartel de Guadalajara

À la fin des années 1970, le narcotrafiquant a été l'un des fondateurs du cartel de Guadalajara, considéré comme la première grande organisation criminelle du pays et qui a établi les bases du mode opératoire des bandes actuelles.

Selon le site spécialisé dans le narcotrafic Insight Crime, Félix Gallardo a été un élément clé dans les alliances avec les narcotrafiquants colombiens. Ce cartel a été responsable de l'enlèvement, de la torture et de l'assassinat, en février 1985, de l'agent infiltré de l'agence antidrogue des États-Unis (DEA), Enrique Camarena Salazar.

Washington a fait pression sur le Mexique pour capturer les responsables. Rafael Caro Quintero, l'autre chef du cartel de Guadalajara, a été arrêté en 1985. Il est détenu aux États-Unis, accusé de meurtre et de narcotrafic.

Deux peines de 37 et 40 ans

Félix Gallardo, capturé en 1989 et condamné à 37 ans de prison pour l'assassinat de l'agent, purgeait une autre peine de 40 ans pour narcotrafic.

Ces dernières années, sa santé s'est nettement détériorée en raison d'une vingtaine de pathologies, notamment l'hypertension, le diabète et la surdité.

Un juge a recommandé son placement en résidence surveillée, mais des problèmes techniques liés au dispositif de surveillance électronique ont empêché son transfert.

Deux autres puissants narcotrafiquants, Joaquín "El Chapo" Guzmán et Ismael "El Mayo" Zambada, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité aux États-Unis, ont fait partie du cartel de Guadalajara et, après sa disparition, ont fondé le cartel de Sinaloa.

/ATS