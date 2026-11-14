La France interdit la pêche à l'anguille

La France a décrété un moratoire sur la pêche à l'anguille jaune samedi. Cette décision met fin dans tout le pays à la pêche de loisir pour cette espèce de poisson.

Le décret, signé par le Premier ministre Sébastien Lecornu et la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, étend à tout le territoire une interdiction qui concernait déjà les anguilles jaunes arrivées dans les eaux douces françaises par la Méditerranée.

"La pêche de loisir de l'anguille jaune est interdite", lit-on dans le décret "instituant un moratoire sur la pêche de loisir en eau douce de l'anguille d'Europe".

Effondrement des populations

L'anguille jaune est le deuxième stade de développement d'une anguille. Avant cela, ce poisson passe par celui de "civelle", et après cela, il finit comme "anguille argentée". Ces deux stades sont concernés depuis 2010 en France par une interdiction de pêche en eau douce et en mer. En mer, l'Union européenne interdit la pêche de l'anguille jaune depuis 2024.

Ce "moratoire" répond aux inquiétudes des scientifiques face à l'effondrement des populations de cette espèce, dû à de multiples facteurs, dont la surpêche et la dégradation des habitats.

Les populations d'anguille européenne (anguilla anguilla) ont diminué de quelque 90% depuis les années 1980, et même de plus de 99% par rapport aux années 1960. Cette espèce figure depuis 2009 à l'Annexe II (espèces non menacées d'extinction, mais risquant de le devenir) de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites).

En autorisant cette pêche, dénonçait le biologiste Gilles Boeuf en octobre 2025, "on empêche l'espèce de se reproduire. On ne peut pas continuer comme ça".

Exceptions possibles

Le décret prévoit une exception. Par décision ministérielle, "la pêche de l'anguille jaune peut être autorisée aux membres des associations départementales ou interdépartementales agréées des pêcheurs professionnels en eau douce et aux marins pêcheurs professionnels", lit-on dans le texte.

Par ailleurs, le moratoire doit être réévalué annuellement. "Ce bilan se prononce notamment sur la possibilité, au vu de l'état de conservation de l'espèce, de lever ou de revenir sur l'interdiction", précise le décret.

/ATS