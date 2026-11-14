Ormuz: deux pétroliers en feu après avoir percuté des mines

Deux pétroliers ont pris feu après avoir percuté des mines dans le détroit d'Ormuz, ont indiqué ...
Ormuz: deux pétroliers en feu après avoir percuté des mines

Un cinquième des hydrocarbures mondiaux transitait par le détroit d'Ormuz avant la guerre déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran.

Photo: KEYSTONE/EPA/ANATOLY MALTSEV Photo: KEYSTONE/EPA/ANATOLY MALTSEV

Deux pétroliers ont pris feu après avoir percuté des mines dans le détroit d'Ormuz, ont indiqué samedi les gardiens de la révolution, armée idéologique du régime iranien. Téhéran revendique le contrôle de cette voie maritime stratégique.

Un cinquième des hydrocarbures mondiaux transitait par ce détroit avant la guerre déclenchée à la fin février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran.

Téhéran s'en prend régulièrement aux navires qui tentent de l'emprunter sans son autorisation. En retour, les États-Unis imposent un blocus des ports iraniens et escortent des pétroliers le long des côtes omanaises.

"Deux pétroliers qui avaient désactivé leurs systèmes radar et de positionnement et tentaient secrètement de traverser le détroit d'Ormuz par une route non autorisée ont explosé et pris feu après avoir percuté une mine navale pendant la nuit", ont précisé les gardiens dans un communiqué publié sur le réseau social Telegram.

Multiplication des annonces

Les forces armées iraniennes ont multiplié ces dernières semaines les annonces d'incendies ou d'explosions à bord de navires ayant heurté des mines dans le détroit, tandis que Washington affirme avoir en grande partie déminé ce passage maritime.

Vendredi, les gardiens avaient diffusé des images retransmises par les médias d'État montrant ce qu'ils affirment être un navire "transportant du gaz naturel" et qui est en feu après avoir heurté une mine au sud du détroit d'Ormuz.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les gardiens de la révolution ont affirmé que leurs forces avaient ciblé un système de radar d'alerte avancée américain à Bahreïn. Ni Bahreïn ni les États-Unis n'ont confirmé l'attaque.

/ATS


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