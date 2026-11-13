Brésil: un État déclare l'état d'urgence environnemental

L'État amazonien du Para, dans le nord du Brésil, a déclaré l'état d'urgence environnementale en raison de centaines d'incendies de forêt sur fond de forte sécheresse associée au phénomène climatique El Niño.

Depuis le début du mois de novembre, le Para a déjà enregistré un peu plus de 5000 incendies, soit presque autant que pendant tout le mois de novembre 2025, selon les données satellitaires de l'Institut national de recherches spatiales. Près de 700 incendies étaient actifs dans les 48 dernières heures.

L'Amazonie brésilienne est touchée par El Niño, nom donné au réchauffement de la surface du Pacifique équatorial, et phénomène climatique qui augmente les températures et provoque des sécheresses dans la région. Ce phénomène est en passe de devenir cette année le plus puissant jamais enregistré, selon les experts.

Dans le Para, qui compte 8,7 millions d'habitants, la sécheresse est "sévère" et la "végétation desséchée favorise la propagation du feu et menace les populations, les forêts et les activités productives", a expliqué le gouvernement de l'État, qui a décrété l'état d'urgence pour les 120 prochains jours.

Ecoles fermées à Manaus

La mesure interdit d'utiliser le feu pour nettoyer les zones de pâturages et mobilise des ressources supplémentaires pour éteindre les incendies et prévenir de nouveaux foyers, ont indiqué les autorités jeudi.

Manaus, la plus grande ville de l'Amazonie brésilienne, située dans l'État de l'Amazonas, a fermé les écoles début octobre en raison du risque pour la santé causé par la fumée de centaines d'incendies qui brûlaient dans la forêt autour de l'agglomération.

L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale du monde et sa conservation est essentielle pour freiner le réchauffement climatique. En 2024, l'Amazonie brésilienne a enregistré un record d'incendies de forêt. Cette année s'annonce particulièrement sévère, avec un pic prévu en décembre.

/ATS