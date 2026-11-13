L'Iran dit avoir détruit un radar américain à Bahreïn

Les gardiens de la révolution, armée idéologique du régime iranien, ont affirmé que leurs forces avaient ciblé un système de radar d'alerte avancée américain à Bahreïn, selon la télévision d'État. Aucune confirmation des États-Unis ou de Bahreïn n'a été donnée.

Les bases et les équipements de Bahreïn ont été visés à plusieurs reprises ces derniers mois au cours de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée à la fin février par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran.

"Il y a quelques heures, des combattants de la force aérospatiale des gardiens de la révolution ont ciblé et détruit le radar d'alerte avancée des agresseurs américains sur l'île de Bahreïn, en réponse à l'agression aérienne de l'ennemi contre une tour de télécommunications à Sirik", ville portuaire du sud de l'Iran, ont précisé les gardiens dans un communiqué.

"Il s'agit d'un avertissement sérieux adressé à l'ennemi agresseur pour qu'il mette fin à ses provocations aériennes et à la contrebande de pétrole dans le détroit d'Ormuz", ajoutent les gardiens.

Le commandement américain pour le Moyen-Orient (CENTCOM) a indiqué en octobre avoir aidé les pays du golfe Persique à exporter 1,5 milliard de barils de pétrole depuis l'été via le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique par où transitait un cinquième des hydrocarbures mondiaux avant la guerre.

Téhéran revendique le contrôle de cette voie maritime. Les États-Unis imposent en retour un blocus des ports iraniens et escortent des pétroliers le long de cette route.

/ATS