Au moins un mort dans l'effondrement d'un immeuble à New York

L'effondrement d'un immeuble de trois étages a fait au moins un mort et plusieurs blessés à New York mercredi près d'un chantier, ont annoncé les autorités de la ville. La raison de l'écroulement n'est pas encore connue.

Sur place, à Brooklyn, dans le quartier de Flatbush, des pompiers fouillent les décombres du bâtiment devant un autre, semble-t-il d'habitations, dont un pan de mur a disparu, laissant apparaître un lit, selon des images diffusées par l'AFP.

Plusieurs personnes ont été extraites des gravats, parmi lesquelles un enfant, transporté sur une civière.

Des personnes piégées

Les pompiers de New York ont expliqué avoir été prévenus que des personnes étaient piégées sous les décombres d'un bâtiment après son effondrement vers 16h00 (22h00 en Suisse), qui s'est produit dans l'après-midi.

Une personne a été déclarée morte à l'arrivée des secouristes, ont-ils indiqué, tandis que quatre personnes ont été transportées vers un hôpital dans un état grave. Six autres individus ont été légèrement blessés.

Le service de la ville chargé des bâtiments a expliqué que des inspecteurs se trouvaient sur place pour "aider aux opérations de recherche et conduire des inspections de la stabilité structurelle des bâtiments voisins".

/ATS