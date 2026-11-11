Canada: quatre ours impliqués dans l'attaque de deux personnes

Quatre ours, ayant vraisemblablement fait preuve d'un "rare comportement prédateur", ont été impliqués dans l'attaque mortelle au début novembre d'une mère et de sa fille dans l'ouest du Canada, ont indiqué les autorités mardi. Les plantigrades ont été abattus.

"Des analyses médico-légales ont confirmé que quatre grizzlis, capturés par des agents, étaient impliqués dans l'attaque qui a tué deux personnes près de Bella Coola", dans la province de Colombie-Britannique, ont annoncé dans un communiqué les services provinciaux en charge de la protection de la nature. Les ours, une mère et ses trois petits, ont été capturés et abattus.

Les deux victimes, dont les corps ont été retrouvés en début de semaine dernière, sont une mère et sa fille qui étaient parties marcher sur un sentier de randonnée non loin de leur domicile.

Groupe scolaire attaqué

L'enquête menée par les agents chargés de la protection de la nature a démontré que ces ours avaient "probablement" fait preuve d'un "comportement prédateur" alors que "les attaques mortelles de grizzlis impliquant un comportement prédateur sont rares".

Les services provinciaux n'expliquent pas en revanche les causes de ce comportement.

Un groupe scolaire avait été attaqué par un ours dans la même zone au mois de novembre l'an dernier. Onze personnes, dont des enfants, avaient été blessées, certaines grièvement. Les tests ADN effectués sur les quatre ours abattus ont confirmé qu'ils n'avaient pas été impliqués dans cette attaque.

Les grizzlis peuvent se montrer très agressifs durant cette période de l'année, où ils cherchent à augmenter leurs réserves de graisse avant l'hibernation.

/ATS