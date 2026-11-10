"Sacrée petite bague, hein!", lance un gamin au pape

Un garçonnet argentin a joué mardi une souriante note dissonante lors de la visite du pape ...
"Sacrée petite bague, hein!", lance un gamin au pape

Le pape Leon XIV salue la foule lors de son escale à Cordoue.

Photo: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO Photo: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Un garçonnet argentin a joué mardi une souriante note dissonante lors de la visite du pape à Córdoba. Après lui avoir serré la main, il a lancé au souverain pontife: "Sacrée petite bague, hein !" en complimentant l'Anneau du Pêcheur, symbole de l'autorité pontificale.

La brève scène s'est produite lorsque, après être descendu de l'avion qui l'amenait de Buenos Aires, Léon XIV s'est approché pour saluer une centaine de personnes, dont nombre d'enfants, qui l'attendaient derrière des barrières sur le tarmac.

"Bénissez-moi, moi et ma famille", lui a demandé le garçonnet d'à peine 10 ans, tout en donnant au pape une chaleureuse poignée de mains, au milieu des fidèles qui tentaient de le saluer, lui remettre des lettres, des dessins ou un cadeau.

Puis, remarquant la bague papale, l'imposant Anneau du pêcheur représentant Saint-Pierre et symbole de l'autorité papale, l'enfant admiratif a laissé échapper "Sacrée petite bague, hein !" déclenchant des rires autour de lui. Le pape sans réagir a poursuivi son chemin souriant.

Peu après, Léon XIV a célébré une grande messe en plein air devant quelque 650'000 personnes dans la périphérie de Córdoba, à 700 km au nord-ouest de Buenos Aires, au troisième jour de sa visite en Argentine.

/ATS


 

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