France: Gault&Millau couronne Jerôme Banctel cuisinier de l'année

Le guide Gault&Millau a décerné lundi à Jérôme Banctel le titre de "cuisinier de l'année 2027". Il s'agit d'une nouvelle consécration pour le chef du restaurant Gabriel à Paris, devenu incontournable.

Il remporte ainsi une distinction lui ayant échappé de peu en novembre 2023. Mais les consécrations se sont enchaînées depuis, notamment la troisième étoile au Michelin en mars 2024.

Il a aussi été choisi pour signer lundi soir le dîner de gala servi à 600 convives au Carrousel du Louvre à l'occasion de la cérémonie du Gault&Millau, avant même de savoir qu'il serait le lauréat de la soirée.

Âgé de 54 ans, ce Breton est depuis 2015 le chef exécutif du restaurant de l'hôtel La Réserve, écrin très confidentiel situé à proximité de l'avenue des Champs-Élysées.

Artichaut cuit à la chaux

Longtemps resté dans l'ombre, "il est très reconnu par ses pairs, mais pas très connu du grand public", concède le directeur du guide, Marc Esquerré. L'un de ses plats signatures est l'artichaut, ou la carotte selon la saison, cuit à la chaux.

Le guide Gault&Millau a été lancé au lendemain de mai 68 par deux journalistes gastronomiques, Henri Gault et Christian Millau, pour soutenir la nouvelle cuisine que boudait alors le Michelin.

Cette édition fait aussi la part belle aux femmes, notamment en sommellerie, une profession qui se féminise plus vite que les cuisines. L'Argentine Paz Levinson, 48 ans, première femme à diriger la sommellerie du groupe de la cheffe Anne-Sophie Pic, a ainsi été élue sommelière de l'année.

/ATS