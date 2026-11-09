COP31: ouverture retardée sur fond de tensions liées au financement

La COP31 s'est ouverte lundi à Antalya, en Turquie, avec près d'une heure et demie de retard, sur fond de désaccords financiers. Les négociations s'annoncent difficiles entre pays riches et pays en développement, tandis que l'ONU appelle à agir face au réchauffement.

COP31: ouverture retardée sur fond de tensions liées au financementdélégations étaient encore divisées dimanche soir sur plusieurs questions financières.

Les désaccords portent notamment sur les sommes que les pays développés, historiquement responsables de la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre, se sont engagés à verser aux pays en développement. Ces financements doivent aider les Etats les plus vulnérables à faire face aux conséquences du changement climatique.

"Le démarrage est difficile pour la COP31", a estimé Jasper Inventor, chef de la délégation de Greenpeace, dans un message à l'AFP. Selon lui, les Européens s'opposaient notamment à l'inscription de certaines questions financières à l'ordre du jour.

Un mécanisme de discussion sur le financement, décidé en 2025, figurera finalement au programme, selon deux sources proches des négociations. En revanche, la demande des pays africains de tripler les financements consacrés à l'adaptation au changement climatique n'a pas été officiellement inscrite à l'ordre du jour, même si elle pourra être abordée dans d'autres discussions.

Une présidence partagée

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la passation de pouvoir entre le président de la précédente COP, le Brésilien Andre Correa do Lago, et le ministre turc de l'Environnement, Murat Kurum. "Quoi que nous fassions, nous ne devons jamais perdre nos repères moraux", a déclaré le responsable brésilien, rappelant les attentes placées dans les négociateurs.

La Turquie préside cette 31e conférence avec l'appui de l'Australie, chargée de conduire les négociations, selon un compromis inédit. "Dès le premier jour, nous avons travaillé dans un esprit d'équipe", a assuré Murat Kurum, invitant sur scène le ministre australien Chris Bowen, président des négociations.

Cette répartition des responsabilités constitue l'une des particularités de la conférence. Son efficacité sera scrutée, notamment en cas de désaccord entre les deux partenaires, dont les alliances diplomatiques diffèrent.

L'électrification au cœur des débats

Ankara souhaite faire de l'électrification un thème central de la COP31. La Turquie propose de porter à 35% la part de l'électricité dans la consommation énergétique mondiale d'ici 2035, contre environ 20% actuellement.

Cette ambition pourrait toutefois provoquer de nouvelles tensions entre les délégations. L'Union européenne défend une électrification "propre", reposant sur une production d'électricité sans charbon, pétrole ni gaz, une formulation susceptible de rencontrer l'opposition de plusieurs pays producteurs d'énergies fossiles.

Les Etats-Unis absents

La conférence se déroule également sans représentant de l'administration du président américain Donald Trump. Cette absence pèse sur les discussions, les Etats-Unis restant la première économie mondiale et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, derrière la Chine.

Les négociateurs devront ainsi tenter de surmonter les divergences sur les financements et les moyens de réduire les émissions. La capacité du tandem turco-australien à rapprocher les positions sera l'un des principaux enjeux de cette COP31.

/ATS