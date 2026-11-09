Inde: nouveau pic de pollution atmosphérique à New Delhi

La capitale indienne New Delhi est enveloppée lundi dans un épais brouillard de pollution, quotidien à l'automne et aggravé par les retombées des pétards et des feux d'artifice au lendemain des festivités de Diwali.

La concentration en particules fines PM2,5 - les plus nocives - atteint en certains points 879 microgrammes par mètre cube, près de soixante fois le seuil quotidien maximum fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon les données publiées par la société IQAir.

La mégapole indienne de 30 millions d'habitants arrive régulièrement en tête des villes les plus polluées de la planète à cause de son trafic automobile très dense et des rejets toxiques des industries qui l'entourent.

De novembre à janvier, la baisse des températures qui plaque l'air pollué au sol et les feux des brûlis agricoles des régions environnantes provoque des pics particulièrement dangereux pour la santé.

Une étude publiée en 2024 dans la revue The Lancet a estimé à 3,8 millions le nombre de morts en Inde liées à la pollution de l'air entre 2009 et 2019.

Selon le ministère de l'Environnement, la circulation automobile contribue à hauteur de 23 % à la pollution atmosphérique hivernale qui sévit à Delhi, les feux agricoles 20 % et l'industrie 9 %.

La principale source de pollution (27 %) provient des particules formées lorsque les émissions des véhicules, de l'industrie et des brûlis se mélangent à l'atmosphère.

Les nombreux pétards et feux d'artifice qui ont accompagné les réjouissances ce dimanche et toute la nuit de la fête hindoue des lumières, Diwali, aggravent chaque année la situation.

Les initiatives de la municipalité de Delhi pour limiter les pics de pollution et restreindre l'utilisation des pétards sont jusque-là restées largement sans effet.

/ATS