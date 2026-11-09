Marco Rubio progresse sur la sécurité après la guerre en Ukraine

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait état dimanche de progrès concernant ce à quoi pourrait ressembler l'"architecture de sécurité" de l'Ukraine et de l'Europe après la guerre entre Moscou et Kiev.

M. Rubio s'exprimait avant de s'envoler pour un sommet des ministres des Affaires étrangères du G7 à Paris, alors que des négociations entre la Russie et l'Ukraine sous médiation américaine sont prévues mardi et mercredi à Abou Dhabi.

L'exigence de garanties de sécurité est un sujet qui revient de manière récurrente dans les discussions sur la fin du conflit, a indiqué M. Rubio à des journalistes.

Une question clé est, a-t-il dit : "À quoi va ressembler l'architecture de sécurité d'après-guerre de l'Ukraine, et plus largement du continent européen ?"

"Je pense que c'est à cela que le président (Trump) fait allusion, à savoir que des progrès ont été accomplis sur ce à quoi cette architecture pourrait ressembler après le conflit."

Le président américain Donald Trump a promis jeudi un "très grand" accord avec la Russie sur l'Ukraine, ajoutant qu'il "pourrait englober toute l'Europe". Ces propos ont inquiété Européens et Ukrainiens, qui craignent un accord qui se dessinerait dans leur dos.

"Rien n'a encore été finalisé", a dit Marco Rubio dimanche. "Peut-être que des progrès pourront être réalisés à Abou Dhabi." Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner - le gendre de Donald Trump - devraient représenter les États-Unis à Abou Dhabi.

/ATS