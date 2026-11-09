L’auteur de la tuerie de Cracovie est décédé après son attaque

L'auteur de la fusillade qui a fait six morts et quinze blessés samedi à Cracovie est décédé lundi à l'hôpital, a annoncé la police polonaise. Le suspect avait été grièvement blessé lors d'un échange de tirs avec les forces de l'ordre, après une poursuite.

"Nous vous informons que l'auteur des événements tragiques est décédé ce matin à l'hôpital", a indiqué lundi sur X la police de la voïvodie de Petite-Pologne, dans le sud du pays. Cracovie, l'une des principales destinations touristiques de Pologne, est le chef-lieu de cette région.

Le suspect, un Polonais de 24 ans identifié par les médias locaux sous le nom de Michal O., est également soupçonné du meurtre de trois membres de sa famille. Les corps de ses parents et de sa sœur, présentant des blessures par balles, ont été découverts à leur domicile, situé à environ deux heures de route du lieu de la fusillade, portant à neuf le nombre de victimes qui pourraient lui être imputées.

Il a tiré sur des passants

Samedi, l'assaillant, vêtu d'une tenue militaire, masqué et casqué, avait ouvert le feu sur des passants depuis son véhicule, à proximité d'une place très fréquentée par les touristes. Armé d'un fusil semi-automatique, il avait tué six personnes, dont un ressortissant britannique et une Autrichienne, et blessé quinze autres.

Parmi les blessés figurent cinq ressortissants étrangers, de nationalités britannique, portugaise, russe, allemande et autrichienne. La police était intervenue quelques minutes après les premiers tirs, déclenchant une course-poursuite avec le suspect, qui circulait à bord d'une Subaru noire.

Arrivé à une intersection, le jeune homme avait percuté un véhicule à l'arrêt avant de sortir de sa voiture. Il avait alors échangé des coups de feu avec deux policiers, les blessant grièvement, avant d'être lui-même atteint par les tirs des forces de l'ordre.

Selon le ministre polonais de l'Intérieur, le suspect était "fasciné par les idéologies d'extrême droite". Les enquêteurs estiment toutefois que de longues investigations seront nécessaires pour déterminer les motivations exactes de l'assaillant, tandis qu'une enquête pour acte "à caractère terroriste" a été ouverte.

Point à vérifier avant publication : le texte source situe la fusillade à Cracovie, mais mentionne ensuite la vieille ville de Varsovie. J'ai retenu Cracovie conformément au titre et au lead, sans reprendre la référence contradictoire à Varsovie. Les faits n'ont pas été vérifiés indépendamment.

/ATS